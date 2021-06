Doses da AstraZeneca chegam ao Paraná nesta quarta

Continua após publicidade

O Paraná recebeu nesta quarta-feira (2) cerca de 360.250 doses da Covishield, vacina produzida pela Fiocruz/AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19. Os imunizantes estão no Centro de Medicamento do Paraná (Cemepar), em Curitiba.

As vacinas integram a 22ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e, após averiguação e validação por parte da equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, serão encaminhadas para as 22 Regionais de Saúde. O lote será complementado nesta quinta-feira (3) com a chegada de mais 37.440 da Cominarty, da parceria Pfizer/BioNtech, totalizando 397.690 doses



Segundo o informe técnico do governo federal, as doses são destinadas às primeiras aplicações em grupos prioritários já contemplados e, pela primeira vez, povos e comunidades tradicionais e ribeirinhos.

Em relação à Covishield, são 289.662 vacinas para pessoas com comorbidades e com deficiência permanente, 33.811 para trabalhadores da educação do Ensino Básico e 740 para povos e comunidades tradicionais e ribeirinhas, além da taxa de 5% destinada para a reserva.

VACINÔMETRO – O Paraná aplicou até esta terça-feira (01) 3.761.525 doses na população, sendo 2.575.245 com a primeira dose (52% do grupo prioritário) e 1.186.280 com a segunda (imunização completa). Os números são do vacinômetro do Sistema Único de Saúde (SUS), painel atualizado em tempo real pelos municípios.

O Estado já imunizou idosos, idosos institucionalizados, trabalhadores da saúde, indígenas e quilombolas, e está vacinando pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, trabalhadores da educação, trabalhadores da segurança, Forças Armadas, portuários, aeroportuários, trabalhadores da assistência social e, em breve, iniciará a imunização na população em geral, de 18 a 59 anos.