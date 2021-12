Da Redação

Dose de reforço: PR recebe 376 mil vacinas contra a Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) recebeu na tarde desta segunda-feira (6) 376.740 vacinas da Pfizer/BioNTech. Os imunizantes fazem parte da 71ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinados para dose de reforço (DR) da população acima de 18 anos.

As remessas chegaram em dois voos ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Uma delas desembarcou às 13h50, no voo LA-3293, e a segunda às 15h, no voo G3-1106.

As doses já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, onde serão conferidas e organizadas para serem distribuídas às 22 Regionais de Saúde. Além dessas, outras 10.500 AstraZeneca/Fiocruz para DR da população indígena (de 18 a 59 anos) devem chegar ao Estado no início da noite desta segunda (6).

“Essas vacinas que chegaram já devem ser descentralizadas nesta terça (7). A dose reforço é muito importante neste momento, com o surgimento de mais uma variante. A mutação do vírus continua e receber a DR é uma forma de nos blindarmos contra a doença”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Segundo os dados do vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 17.618.505 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.933.304 primeiras doses (D1) e 7.779.151 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 57.775 doses adicionais (DA) e 848.275 doses de reforço (DR).