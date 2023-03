Dono e funcionário choram após incêndio destruir oficina, em Londrina

Da Redação

Márcio Vicente Cardoso e seu funcionário, que trabalha com ele há dois anos

Uma cena de muita tristeza foi registrada na manhã desta segunda-feira (06), em Londrina, no Norte do Paraná. O dono e um funcionário de uma oficina mecânica foram fotografados chorando, após um incêndio destruir parcialmente o estabelecimento.

Emocionado, Márcio Vicente Cardoso abraçou o funcionário que trabalha há mais de dois anos em sua oficina. "Não deu tempo de salvar nada, apenas dois carros de clientes. Mas, está bom. Deus sabe o que faz. A minha preocupação maior era ele [funcionário], o resto a gente dá um jeito", disse o empresário enquanto chorava.

Seis carros e três motos de clientes estavam na oficina, que fica localizada na Zona Sul da cidade. Vizinhos do estabelecimento correram para ajudar a retirar os veículos de dentro do local em chamas. Na foto, é possível ver as chaves dos automóveis ao lado dos dois homens, no chão.

De acordo com informações, o fogo não se espalhou, o que evitou que os carros e o próprio prédio fossem totalmente destruídos. As causas do incêndio ainda serão apuradas, mas a suspeita inicial é que um curto circuito tenha iniciado as chamas.





Fonte: Informações RicMais.

