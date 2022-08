Dono de tabacaria é executado com 11 tiros nas costas, em Maringá

Da Redação

Momento em que o corpo do empresário era removido pela equipe do IML de Maringá

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil de Maringá está investigando o assassinato do empresário Alan Tomé, de 30 anos, que foi executado a tiros no final da tarde deste domingo, no interior de uma tabacaria, no Jardim Alvorada.

O empresário estava acompanhado da namorada na tabacaria, que fica na avenida Lucílio de Held, no cruzamento com a rua Maranhão, no Alvorada. Segundo levantamentos iniciais da Polícia, um homem chegou, se passando por cliente. Quando o empresário se levantou e virou as costas, o falso cliente sacou uma pistola e fez uma série de disparos e fugiu em seguida.

O Serviço de Atedimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local, mas não houve tempo para mais nada. A vítima acabou morrendo, com várias perfurações nas costas e no pescoço.

A Polícia Militar chegou ao local e fez o isolamento de toda a área para preservar os indícios até a chegada da perícia do Instituto de Criminalística. Segundo informações, os peritos recolheram 11 cápsulas de pistola, calibre 9mm, que estavam próximas ao corpo do empresário.

O empresário, de 30 anos, seria dono de uma oficina de motocicletas no Parque Avenida, também em Maringá. Tomé havia adquirido a tabacaria no Jardim Alvorada há pouco mais de um mês. A divisão de homicídios informou que um inquérito policial vai apurar as possíveis motivações para o crime.

Plantão Maringá

