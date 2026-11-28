O empresário Diogo Pereira Emerim, de 38 anos, foi morto a tiros na tarde desta sexta-feira (27) em frente à própria revenda de veículos, na Avenida Guaiapó, em Maringá, no Norte do Paraná. De acordo com a Polícia Militar (PM-PR), três suspeitos foram presos após o crime, cujos nomes não foram divulgados oficialmente.

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Conforme o registro da ocorrência, uma câmera de segurança flagrou o momento em que Diogo conversava com dois homens e foi abordado por um indivíduo armado que usava balaclava para esconder o rosto. Os dois homens que estavam com a vítima conseguiram escapar sem ferimentos, o atirador fugiu em um carro e Diogo morreu na calçada do estabelecimento, tendo o corpo recolhido pela Polícia Científica de Maringá.

Na sequência da ação policial, o veículo usado para transportar o atirador e dar fuga foi localizado incendiado nas proximidades da Rua Amerinda Silveira. A Polícia Militar utilizou um drone com sensor térmico e encontrou um suspeito, de 25 anos, escondido na vegetação da região, que prestou informações que ajudaram a identificar outros supostos envolvidos no homicídio.

De acordo com a nota da Polícia Militar, a apuração inicial aponta que o crime pode ter relação com conflitos financeiros. “Segundo seu relato, a motivação do crime estaria relacionada a desavenças financeiras decorrentes da prática de roubos a ônibus em rodovias, modalidade criminosa conhecida como pirataria”, diz a nota da PM.

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Ainda segundo a corporação, o atirador, de 23 anos, foi localizado em uma unidade de saúde de Nova Esperança, a 43 quilômetros de Maringá, após sofrer queimaduras em 25% do corpo ao atear fogo no carro, permanecendo sob custódia. Uma mulher de 31 anos, apontada como motorista na fuga, também foi presa em flagrante, três celulares foram apreendidos e o caso segue sob investigação da Polícia Civil.