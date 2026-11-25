Dono de propriedade no Paraná é multado em R$ 34 mil por cortar 48 araucárias
Área já estava embargada por infrações ambientais anteriores, o que proíbe novas atividades agropecuárias até decisão da autoridade competente
O proprietário de uma área rural em Rio Azul, na região central do Paraná, foi multado em R$ 24 mil por cortar 48 araucárias sem autorização ambiental e recebeu outra penalidade de R$ 10 mil por descumprir um embargo anterior no local. O flagrante foi registrado pela Polícia Militar Ambiental na segunda-feira (23), no povoado de Água Quente do Baú, a partir de uma denúncia anônima feita pelo Disque-Denúncia, no telefone 181.
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Quando uma área recebe embargo por infrações ambientais, novas atividades agropecuárias ficam proibidas no espaço até que haja decisão da autoridade competente. A Polícia Militar Ambiental não informou quais foram as infrações anteriores que motivaram o bloqueio da propriedade em Rio Azul.
Segundo a polícia, o material apreendido foi contabilizado no local e encaminhado às instâncias legais para acompanhamento. "No local, foram apreendidos 17,65 m³ de toras de araucária, sendo ainda encaminhado ofício ao Ministério Público para as providências cabíveis", explica a polícia.
As toras de madeira foram apreendidas formalmente, mas permaneceram de forma temporária na própria fazenda porque o dono assumiu a função de "fiel depositário". Nessa condição, ele fica responsável por conservar o material até que as autoridades determinem qual será a destinação final das toras.
De acordo com as regras do Instituto Água e Terra (IAT), órgão ligado ao Governo do Paraná, a derrubada de espécies florestais exóticas — como pinus, eucalipto, uva-do-Japão e cinamomo — dispensa autorização prévia, exceto quando as árvores estão situadas em área de preservação permanente. Em contrapartida, o corte ou a supressão de espécies nativas, caso da araucária, exige autorização ambiental prévia em qualquer local da propriedade.