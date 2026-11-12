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Dono de clínica de reabilitação feminina é preso por cárcere privado em Londrina

A operação foi conduzida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Civil e Vigilância Sanitária, após denúncia anônima

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Dono de clínica de reabilitação feminina é preso por cárcere privado em Londrina
Autor Foto: Reprodução/RPC

Um dos responsáveis por uma clínica de reabilitação clandestina para dependentes químicos foi preso em flagrante por cárcere privado na quarta-feira (10) em Londrina (PR). A clínica, localizada na área rural do município, foi fechada por irregularidades e não tinha alvará de funcionamento. A operação foi conduzida pelo Ministério Público do Paraná (MPPR), Polícia Civil e Vigilância Sanitária, após denúncia anônima.

Durante a ação, uma mulher relatou que era mantida no local contra a própria vontade. As equipes constataram que as pacientes não tinham acesso aos próprios documentos de identificação, que ficavam trancados em uma gaveta. A geladeira do local também estava trancada, embora as internas não tenham relatado falta de alimentação. A clínica se chama Comunidade Terapêutica Feminina Instituto Transformais.

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De acordo com a promotora Susana de Lacerda, o local se autointitulava "comunidade terapêutica", mas não cumpria os requisitos para funcionar nem como clínica nem como comunidade. "Estava tudo irregular. O que nós encontramos ali foi uma pessoa que tinha um déficit cognitivo, portadora de esquizofrenia, e que não poderia estar ali no local", detalhou. A promotora explicou que o local precisaria ter, no mínimo, um profissional com curso superior, mas duas pessoas sem essa formação eram responsáveis pelas pacientes.

A defesa do homem preso informou que já pediu liberdade provisória e que ele se diz inocente. Ele afirmou estar à disposição da Justiça para esclarecer os fatos.

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carcere privado clínica clandestina irregularidades clínicas Londrina saúde mental
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