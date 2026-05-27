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EXECUTADO

Dono de borracharia é morto com mais de 15 tiros no Paraná

Felipe Siqueira, de 40 anos, foi atacado por três suspeitos em um carro; segundo a família, ele não tinha desavenças conhecidas

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 10:41:49 Editado em 27.05.2026, 10:41:45
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Dono de borracharia é morto com mais de 15 tiros no Paraná
Autor Felipe Siqueira, de 40 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O proprietário de uma borracharia, identificado como Felipe Siqueira, de 40 anos, foi assassinado a tiros na noite desta terça-feira (26) no bairro Taboão, em Curitiba. O crime ocorreu enquanto a vítima consertava uma motocicleta em seu estabelecimento. De acordo com a Polícia Militar, três suspeitos chegaram ao local em um carro e abriram fogo contra o empresário, que não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada das equipes de socorro. As informações são da Banda B.

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A violência do ataque foi confirmada pelas autoridades no local. O tenente Thiago Moraes, do 12º Batalhão da Polícia Militar, afirmou que foram recolhidos mais de 15 estojos de pistola na cena do crime. Apesar da quantidade de disparos e das características de execução, a motivação do homicídio ainda é desconhecida e deve ser investigada. Em depoimento preliminar, a esposa da vítima relatou que Siqueira não tinha inimigos ou desavenças conhecidas.

Além da borracharia, Felipe era dono de outros dois imóveis no mesmo prédio e era uma figura bastante popular na região. Nas redes sociais, amigos e moradores lamentaram profundamente a morte, destacando o envolvimento constante do empresário em ações solidárias e festividades voltadas para as crianças da comunidade. O comerciante deixa a esposa e uma filha de 11 anos. Até a publicação desta reportagem, não haviam sido divulgadas informações oficiais sobre o velório e o sepultamento.

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borracharia comunidade Curitiba homicidio investigação policial violência
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