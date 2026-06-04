Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
PARANÁ

Dono de bar onde filho e sobrinho foram mortos por engano pede justiça e fecha estabelecimento

Elias Amaral, pai de Matheus, de 15 anos, havia comprado o local três dias antes do ataque; três homens acusados do crime estão presos

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.06.2026, 19:29:13 Editado em 04.06.2026, 19:29:08
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dono de bar onde filho e sobrinho foram mortos por engano pede justiça e fecha estabelecimento
Autor Foto: ARQUIVO PESSOAL

O empresário Elias Amaral, pai do adolescente Matheus Souza do Amaral, de 15 anos, e dono do bar onde ocorreu uma chacina em Sarandi, no Norte do Paraná, decidiu encerrar as atividades do estabelecimento após o assassinato do filho e do sobrinho, Rafael do Amaral. O ataque, registrado na noite de 22 de maio, resultou na morte de três familiares por erro de execução e motivou pedidos de justiça por parte de Elias, que declarou não conseguir mais passar em frente ao imóvel.

- LEIA MAIS: Matador de aluguel errou o bar e matou família por engano em Sarandi

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O comércio havia sido adquirido pela família três dias antes do crime com o objetivo de ser um novo empreendimento. No momento do ataque, os familiares estavam reunidos no espaço quando foram surpreendidos pelos disparos. Em relato sobre o caso, Elias afirmou que Matheus era seu parceiro de rotina em jogos e pescarias, e declarou esperar que o sistema judiciário responsabilize os culpados.

As investigações da Polícia Civil apontaram que as vítimas foram mortas por engano. O ataque foi encomendado em decorrência de uma disputa territorial ligada ao tráfico de drogas, mas o atirador acessou a rua errada e disparou contra a família. Três pessoas foram presas pelo envolvimento na chacina. O executor foi detido no dia 2 de junho em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em uma operação conjunta das polícias militares dos dois estados. Outros dois homens, apontados como o mandante do crime e o auxiliar do atirador, foram presos preventivamente no Paraná nos dias 27 e 30 de maio.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Chacina crime por engano investigação policial JUSTIÇA Sarandi trafico de drogas
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV