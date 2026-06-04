Dono de bar onde filho e sobrinho foram mortos por engano pede justiça e fecha estabelecimento

O empresário Elias Amaral, pai do adolescente Matheus Souza do Amaral, de 15 anos, e dono do bar onde ocorreu uma chacina em Sarandi, no Norte do Paraná, decidiu encerrar as atividades do estabelecimento após o assassinato do filho e do sobrinho, Rafael do Amaral. O ataque, registrado na noite de 22 de maio, resultou na morte de três familiares por erro de execução e motivou pedidos de justiça por parte de Elias, que declarou não conseguir mais passar em frente ao imóvel.

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O comércio havia sido adquirido pela família três dias antes do crime com o objetivo de ser um novo empreendimento. No momento do ataque, os familiares estavam reunidos no espaço quando foram surpreendidos pelos disparos. Em relato sobre o caso, Elias afirmou que Matheus era seu parceiro de rotina em jogos e pescarias, e declarou esperar que o sistema judiciário responsabilize os culpados.

As investigações da Polícia Civil apontaram que as vítimas foram mortas por engano. O ataque foi encomendado em decorrência de uma disputa territorial ligada ao tráfico de drogas, mas o atirador acessou a rua errada e disparou contra a família. Três pessoas foram presas pelo envolvimento na chacina. O executor foi detido no dia 2 de junho em Balneário Camboriú, Santa Catarina, em uma operação conjunta das polícias militares dos dois estados. Outros dois homens, apontados como o mandante do crime e o auxiliar do atirador, foram presos preventivamente no Paraná nos dias 27 e 30 de maio.



