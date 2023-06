Dono de autoescola passa mal e morre em quarto de motel no PR

Um empresário, de 38 anos, morreu após passar mal dentro de um quarto de motel em São José dos Pinhais, no Paraná, durante a noite desta quinta-feira (15). O dono de uma autoescola estava em uma suíte com uma mulher, quando de repente caiu no chão e morreu.

continua após publicidade

Conforme informações, a acompanhante chamou alguns funcionários do motel que acionaram uma ambulância do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar do Paraná (PMPR) e a Polícia Científica também foram até o local para analisar as possíveis causas do falecimento.

- LEIA MAIS: Empresário morre baleado durante assalto no PR; um bandido foi morto

continua após publicidade

"Não conseguimos precisar, [o corpo] vai ter que passar por uma necropsia do IML, um laudo, para aí se dizer a razão do óbito”, comentou o tenente Duarte, da Polícia Militar.

A identidade da vítima não foi revelada, apenas que atuava na área de autoescola da cidade. A mulher que estava com ele também teve sua identidade preservada. As informações são da RicMais.

Siga o TNOnline no Google News