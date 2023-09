Dois turistas morrem afogados na praia de Guaratuba

Siga o TNOnline no Google News

Dois turistas morreram afogados no final da manhã desta terça-feira (19) em Guaratuba, no Litoral do Paraná. O acidente ocorreu entre os balneários de Eliana e Brejatuba por volta das 11h10.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate por volta das 11h10. Chegando ao local, a equipe constatou que uma das vítimas já havia sido retirada por populares. A segunda foi resgatada com apoio da equipe dos guarda-vidas.

Ambas vítimas têm aproximadamente 35 anos e foram retiradas do mar já em parada cardiorrespiratória. Foram feitos todos os procedimentos e encaminhamento ao pronto-socorro municipal de Guaratuba, mas as vítimas não resistiram.

Informações apuradas no local apontam que as vítimas seriam cunhadas, moradoras de Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

