Dois se afogam em praia no Paraná e helicóptero é acionado

O Falcão 08, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), foi acionado

Na manhã deste domingo (22), o Falcão 08, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), foi acionado para um resgate em Guaratuba, no litoral do Paraná. A vítima, que é um homem, havia se afogado e ficou gravemente ferida, sendo levada às pressas para o Hospital Regional em Paranaguá, também no litoral do estado. Outro homem que também se afogou ficou em estado menos grave e foi transportado à UPA de Guaratuba pelo Siate do Corpo de Bombeiros.

De acordo com informações do BPMOA, a situação foi registrada por volta das 11 horas de hoje e o helicóptero foi acionado para o resgate pelo Diretor de Operações do Corpo de Bombeiro. O afogamento ocorreu próximo ao Balneário Nereidas e quando o Falcão 08 chegou no local os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros já haviam retirado duas vítimas da água e realizavam manobras de primeiros socorros.

Uma das vítimas (a que foi levada para a UPA) ficou em estado menos grave (grau 1) após o afogamento, enquanto a outra foi resgatada em grau 3 de afogamento e precisou ser encaminhada par ao hospital. A equipe médica do Falcão 08 auxiliou no atendimento e estabilização da vítima Grau 3, a qual foi aerotransportada ao Hospital Regional em Paranaguá.

Com informações do Bem Paraná

