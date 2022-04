Dois são baleados em distrito de Londrina, um deles morreu na hora

Da Redação

Diego Soares, 18 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira

Diego Soares, 18 anos foi morto a tiros na noite de terça-feira (5) no Distrito de Lerroville, em Londrina. Ele estava com outro rapaz que também foi baleado e encaminhado com ferimentos graves no Hospital de Tamarana e logo após transferido para uma unidade hospitalar em Londrina.

O crime segundo informações do 5º Batalhão da Polícia Militar foi na rua Augusto Pereira de Moraes. A vítima e mais dois rapazes estavam na rua conversando, quando um deles sacou de uma arma e efetuou diversos disparos acertando Diego que morreu na hora.

A outra vítima, segundo populares, foi alvejado por dois disparos na região do tórax. Também foi relatado que o atirador era um jovem de estatura baixa, magro, branco e tatuagens nos dois braços e fugiu tomando rumo ignorado, após os disparos.