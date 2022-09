Dois policiais militares morrem em acidente com viatura no sudoeste

Da Redação

A viatura da Polícia Militar ficou destruída no acidente, que vitimou um PM e deixou outro ferido grave

Uma equipe da Polícia Militar de Santo Antonio do Sudoeste sofreu um acidente na BR 163, em Capanema, na manhã desta terça-feira (06). Um PM morreu no local e o outro, gravemente ferido, chegou a ser socorrido mas não resistiu e morreu pouco depois do atendimento. Os PMs, que são da 3ª Companhia do 21º Batalhão, com sede em Francisco Beltrão, retornavam de uma operação em Cascavel.

Segundo informações veiculadas na imprensa regional, a equipe policial retornava de Cascavel, onde foi entregar um caso de flagrante para a Polícia Federal. Na viagem de retorno, pela BR 163, no município de Capanema, próxima à comunidade de Cristo Rei, a viatura saiu da pista e bateu em árvores.

Um dos policiais morreu no local, preso nas ferragens da caminhonete, que ficou destruída. Equipes do Corpo de Bombeiros da região foram mobilizadas, juntamente com o socorro médico. O outro policial, com ferimentos graves, foi socorrido e encaminhado para Francisco Beltrão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

As causas do acidente não foram esclarecidas. A princípio, o condutor da viatura teria perdido o controle, quando a caminhonete saiu da pista, caindo num barranco e colidido contra algumas árvores.

