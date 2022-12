Dois mortos: Inquérito policial vai investigar deslizamentos na 376

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os deslizamentos interditaram a BR 376 na segunda-feira (28)m causando duas mortes

A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), uma das delegacias especializadas da Polícia Civil do Paraná, abriu um inquérito policial para apurar as circunstâncias dos deslizamentos de terras na BR 376, em Guaratuba, no litoral paranense, para apurar eventuais responsabilidades.

continua após publicidade .

Com os deslizamentos, registrados na segunda-feira (28), duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas por conta do desastre. Um grande trecho da encosta colapsou e desmoronou sobre a pista, arrastando nove veículos, entre carros leves e caminhões.

LEIA MAIS: DER/PR libera acessos a pontos distantes dos deslizamentos, na Graciosa

continua após publicidade .

De acordo com a assessoria de comunicação da Polícia Civil, ao longo da próxima semana deverão ser ouvidas em depoimentos no inquérito, algumas testemunhas. O inquérito pretende esclarecer as causas e eventuais responsáveis pelos deslizamentos. Ao longo da semana, por exemplo, geólogos ouvidos pela imprensa chegaram a dizer que a área afetada pelos deslizamentos apresentava riscos, contrariando informações iniciais que teriam sido passadas pela empresa concessionária da rodovia.

O Ministério Público do Paraná também abriu procedimentos para apurar eventuais responsabilidades no episódio.

Desde a segunda-feira, a rodovia, que é uma das principais ligações entre o Paraná e Santa Catarina está interditada. Uma vistoria, neste sábado (03), deve ocorrer para verificar a possibilidade de liberação do trânsito.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a empresa concessionária da rodovia deve informar quando as condições de segurança estiverem apropriadas para que o trânsito seja restabelecido na rodovia.

Siga o TNOnline no Google News