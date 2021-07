Dois mortos e três feridos em acidente de trânsito na PR-444

Da Redação

A batida foi registrada por volta das 23 horas próximo ao campo do MEC

Duas pessoas morreram em um acidente entre dois carros na PR-444 em Mandaguari, no norte do Paraná, na noite de quinta-feira (29). .

A batida foi registrada por volta das 23 horas próximo ao campo do MEC e envolveu um Jetta com placas de Limeira (SP) e um Voyage com placas de Florianópolis(SC)

Uma jovem que estava no Jetta morreu no local do acidente, outras três pessoas que estavam no carro tiveram ferimentos e foram encaminhados ao hospital.

O motorista do Voyage também morreu no local do acidente. Os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal (IML)

