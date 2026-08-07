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Dois morrem em confronto com a Rotam durante operação em Sarandi

Confrontos ocorreram enquanto as equipes cumpriam mandados judiciais para combater organizações criminosas

Escrito por Da Redação
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Dois morrem em confronto com a Rotam durante operação em Sarandi
Autor Dois morreram nesta sexta em Sarandi - Foto: Plantão Maringá

Na manhã desta sexta-feira (7), uma mega operação policial em Sarandi resultou na morte de dois suspeitos durante confrontos com equipes da Rotam do 32º Batalhão de Polícia Militar. A ação foi coordenada pela Polícia Civil de Sarandi, com o apoio da Polícia Civil de Maringá, 32º BPM, Guarda Civil Municipal, Polícia Penal, Polícia Científica e outras forças de segurança.

-LEIA MAIS: Caminhão pega fogo na PR-323 e motorista fica ferido em Sertanópolis

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De acordo com as informações iniciais, os confrontos ocorreram enquanto as equipes cumpriam mandados judiciais para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, homicídios e outros crimes registrados em Sarandi. Durante a operação, três armas de fogo foram apreendidas: duas estavam com os suspeitos que morreram nos confrontos e a terceira foi encontrada com outro investigado no Jardim Castelo, também em Sarandi.

A megaoperação policial em Sarandi segue em andamento, com novas diligências sendo realizadas em vários pontos do município. Mais informações poderão ser divulgadas conforme o avanço das investigações.

As informações são do Plantão Maringá

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