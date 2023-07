Dois morrem em colisão frontal entre motocicletas na PR-491

Os motociclistas morreram no local do acidente

Dois motociclistas morreram em um acidente na PR-491 na noite de quinta-feira (20), no município de Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná.

A batida frontal foi próximo ao Aeroporto Marechal Cândido Rondon e envolveu uma motocicleta CG Fan 150 e uma CG Titan 160 cilindradas.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas os socorristas apenas puderam confirmar os óbitos.

Eles foram identificados como Josmar dos Santos, 34 anos, que conduzia a motocicleta Honda CG 160, e Carlos Lemes, 50 anos, que estava em uma Honda CG 150.

Os corpos foram recolhidos para o Instituto Médico Legal de Toledo. As causas do acidente estão sendo apuradas.

