Dois morrem em acidente envolvendo dois caminhões no Paraná

Um acidente trágico bloqueou a Rodovia do Xisto, no km 160 da BR-476, em Araucária, na Grande Curitiba, na tarde desta segunda-feira (30). Uma carreta e um caminhão colidiram de frente. O motorista da carreta morreu na hora. O caminhão depois do choque caiu por um barranco. O segundo condutor chegou a ser atendido, porém, não resistiu.



A carreta estava carregada de fertilizantes que ficaram espalhados pela via. O trecho da rodovia ficou bloqueado para o atendimento.

O choque foi tão violento que a cabine da carreta chegou a ser arrancada e foi parar a alguns metros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender o acidente.

Com informações do Bem Paraná

