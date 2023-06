Dois morrem após confronto com PMs em condomínio de Londrina

Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar (PM) em um condomínio residencial localizado no Conjunto Vivi Xavier, em Londrina, no norte do Paraná. A operação aconteceu na noite desta terça-feira (13).

De acordo com a polícia, militares do Choque foram apoiar uma ação iniciada por agentes do serviço reservado (P2), contra suspeitos de tráfico de drogas e roubo. Ao tentarem entrar no imóvel indicado, os policiais teriam sido recebido com tiros de arma de fogo.

Na ação, a equipe policial revidou e atingiu os acusados. Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate foram acionados, porém, os indivíduos não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Com a dupla, os policiais apreenderam duas armas de fogo. Eles possuíam mandados de prisão em aberto pelos crimes, segundo a PM, que isolou a área para o serviço do Instituto de Criminalística.

Os corpos serão encaminhados ao IML de Londrina.

Com informações, Tem Londrina

