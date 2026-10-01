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Dois meses após localização de corpos, primas encontradas mortas em cova rasa são sepultadas no PR

Desfecho do caso ocorre após morte de um dos suspeitos em confronto policial e prisão de um segundo investigado

Escrito por Da Redação
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Dois meses após localização de corpos, primas encontradas mortas em cova rasa são sepultadas no PR
Autor As jovens estavam desaparecidas desde abril deste ano e tiveram seus restos mortais localizados em agosto - Foto: - Reprodução

Os corpos das primas Letycia Garcia Mendes e Sttela Dalva Melegari Almeida, ambas de 18 anos, foram liberados pelo Instituto Médico-Legal (IML) para velório e sepultamento nesta quinta-feira (01). Naturais de Cianorte, no Noroeste do Paraná, as jovens estavam desaparecidas desde abril deste ano e tiveram seus restos mortais localizados em agosto, enterrados em uma cova rasa em uma área rural do município de Paraíso do Norte.

- leia mais: Motorista foge e abandona 1 tonelada de maconha no PR após perseguição

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A confirmação oficial das identidades das vítimas dependeu de exames periciais odontológicos conduzidos pela Polícia Científica. Durante a análise no local do achado dos corpos, os peritos identificaram indícios claros de morte violenta, o que motivou a realização de exames médico-legais complementares ao longo do último mês para determinar as causas exatas dos óbitos e auxiliar na instrução do inquérito policial.

As jovens haviam sido vistas pela última vez na noite de 20 de abril, quando deixaram Cianorte. O desaparecimento desencadeou uma mobilização de buscas que durou cerca de quatro meses, até a localização da cova em 21 de agosto. Ao longo das investigações conduzidas pela Polícia Civil, apurou-se que as primas frequentaram uma casa noturna em Paranavaí acompanhadas por Clayton Antonio da Silva Cruz, conhecido como “Dog Dog”. O suspeito foi localizado no mês de agosto no município de Mandaguari e acabou morto durante uma intervenção policial.

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A Polícia Civil do Paraná informou que mantém as diligências e os trabalhos investigativos para esclarecer todas as circunstâncias do crime. Um segundo suspeito de participação no caso já foi preso e as autoridades trabalham para determinar o nível de envolvimento de cada um dos investigados na morte das duas jovens.

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Cianorte desaparecimento homicidio investigação policial paraná vítimas jovens
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