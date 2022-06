Dois maringaenses ainda não resgataram prêmios de R$ 10 mil

Da Redação

A coordenação do Nota Paraná, programa vinculado à Secretaria da Fazenda, divulgou uma listagem com cidades e bairros de pessoas que ganharam os prêmios de R$ 10 mil nos últimos doze meses, mas ainda não resgataram o dinheiro. Ao todo, foram identificados que 102 consumidores contemplados não recuperaram o valor.

O prazo máximo de transferência para uma conta bancária é de um ano. Vencido esse período, os recursos voltam para o Estado.

Dois desses ganhadores são de Maringá. Um é morador do centro e o outro da rua Campos Sales, na Zona 7, como explica a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini. “Em maio teve uma ganhadora de Maringá e a gente conseguiu avisá-la. Mas dá muito trabalho para a gente levantar todos esses ganhadores. Então nós levantamos 520 CPFs para identificar quais ainda não transferiram para a conta bancária os valores de R$ 10 mil, porque esses prêmios vão vencer. [Os dois moradores de Maringá] não deixaram os telefones nos cadastros para a gente poder avisá-los. Esses compradores não estão acessando o Nota Paraná”, afirma.

Do total de prêmios no estado, seis ganhadores – referentes ao sorteio de junho de 2021 – devem resgatar os valores até a próxima quinta-feira, 9. Caso contrário os recursos serão cancelados. Os demais sorteados devem ficar atentos com as datas de vencimento dos valores dos prêmios, que chegam a R$ 1,02 milhão.

Para conferir se foi contemplado o contribuinte deve acessar seu cadastro no Nota Paraná, por meio do site ou aplicativo.

Todos os meses são distribuídos, além dos prêmios máximos de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, outros 40 prêmios de R$ 10 mil, além de 8 mil prêmios de R$ 100 pelo Paraná Pay.

Veja a lista abaixo com as cidades e bairros dos ganhadores de R$ 10 mil que ainda não retiraram os prêmios: