Dois jovens são baleados por vizinho após suposto bullying, no Paraná

No início da noite de terça-feira (07-02), dois jovens foram baleados em Campo Mourão no conjunto Fortunato Perdoncini. O motivo seria uma suposta prática de bullying. As informações são do site Tásabendo

De acordo com informações de populares, os tiros foram disparados por um homem, vizinho das vítimas, que teria se revoltado porque sua filha havia sido alvo de bullying por parte dos rapazes.

Ele teria atirado com um revólver e fugido em seguida com uma motocicleta.

Equipes da Polícia Militar e do Samu se deslocaram ao local para atender a ocorrência.

Os dois jovens feridos receberam os primeiros atendimentos na ambulância e depois foram levados ao hospital Pronto Socorro.

Uma mulher também teria levado um tiro de raspão dentro de sua casa.

* Com informações do site Tásabendo

