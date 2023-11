Dois jovens morrem em grave acidente na BR-373 no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Um casal morreu em um acidente do tipo colisão frontal na noite deste quarta-feira (29) na BR-373, em Guamiranga, nos Campos Gerais do Paraná. O motorista, de 29 anos, e a passageira, de 22, que estavam em uma Fiat Strada, não resistiram após serem atingidos por um caminhão.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Strada, que tinha placas de Imbituva, seguia no sentido contrário do caminhão. Na altura do km 239, o motorista percebeu o caminhão na contramão e tentou tirar para a direita, porém, o caminhoneiro jogou o veículo para o mesmo lado.

Com o impacto, a Strada ficou completamente destruída. O caminhão chegou a tombar no canteiro e o caminhoneiro sofreu apenas escoriações leves.

Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa.

