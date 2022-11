Dois jovens morrem em acidente entre carros na PR-486

Da Redação

A colisão frontal entre os dois carros ocorreu no quilômetro 77, próximo a Silveirópolis

Dois jovens morreram em um acidente envolvendo dois carros, na rodovia PR-486, em Assis Chateaubriand, no noroeste do Paraná.

O acidente foi registrado na noite de sexta-feira (4), segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A colisão frontal entre os dois carros ocorreu no quilômetro 77, próximo a Silveirópolis.

De acordo com a PRE, os dois jovens que morreram no local do acidente estavam em um dos carros.

O motorista do outro carro envolvido no acidente realizou o teste do etilômetro, que constatou 0,75 mg/l, que caracteriza embriaguez ao volante.

Ele foi conduzido em flagrante delito a Delegacia de Polícia Civil de Assis Chateaubriand, para as providências cabíveis.

Por volta das 20h35 a PRE informou que o trânsito estava lento no local, mas a pista estava liberada e limpa. Ainda não havia a identificação deles, nem em que cidade residem.

* Com informações : O BemDito via CGN

