Dois jovens morrem após carro bater contra árvore em Cascavel

Dois jovens morreram após um acidente na BR-369, em Cascavel, no oeste do Paraná, neste domingo (14). O impacto foi tão forte que o motor se desprendeu e parou a dez metros de distância do veículo.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro seguia sentido Cascavel quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva, cruzou a pista e atingiu uma árvore.

A perícia vai analisar as causas do acidente. A PRF acredita que outro veículo, que fugiu do local, pode estar envolvido no acidente.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal de Cascavel.

(com informações do G1)