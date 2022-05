Dois jovens ficam feridos após colisão entre carro e moto

Da Redação

Dois rapazes precisaram ser socorridos na madrugada desta segunda-feira (09), após serem vítimas de um acidente de trânsito. A colisão entre um carro e uma moto ocorreu no cruzamento das Ruas Haiti e Vereador José de Oliveira, no Bairro Brasília, em Cascavel.

As informações são de que os veículos seguia por vias diferentes quando acabaram colidindo na junção das pistas, provocando um forte impacto.

Os jovens que ocupavam a moto foram arremessados à via, parando próximos ao meio-fio. O piloto, que tem 29 anos, estava com duas fraturas na perna direita. Já o garupa, que tem 28 anos, apresentava uma lesão na canela, com suspeita de fratura.

Ambulâncias do Samu e do Siate foram acionadas ao endereço e os socorristas prestaram os primeiros atendimentos às vítimas. Ambas foram encaminhadas à Casa Hospitalar para reavaliação.

Com a forte batida, os veículos ficaram bem danificados, a Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e sinalizar o cruzamento, que ficou parcialmente interditado.

