Dois hospitais de Curitiba estão sem vagas em UTIs Covid

UTI do Centro de Reabilitação do Paraná que tem atendimento exclusivo para pacientes com Covid-19. Curitiba - 04/06/2020 - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

O Hospital Evangélico Mackenzie chegou a 100% de ocupação de UTIs Covid pelo SUS neste domingo (6), segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (Sesa).

Todos os 32 leitos disponíveis estão ocupados. Na enfermaria, a ocupação do mesmo hospital está em 95%, com apenas um leito vago dos 20 da instituição. Outro hospital da Grande Curitiba que alcançou os 100% de ocupação de UTIs Covid foi o Angelina Caron, em Campina Grande do Sul.

As enfermarias com leitos dos SUS para Covid dos hospitais Erasto e Oswaldo Cruz também estão lotadas de pacientes. Atualmente, dez hospitais da Grande Curitiba oferecem vagas pelo SUS a pacientes internados com Covid, mas o número pode aumentar, conforme a necessidade. De acordo com o mesmo boletim, há 60 pacientes com Covid ou suspeita da doença na fila por leitos na Grande Curitiba, 46 na enfermaria e 14 em UTIs.

Crianças

O Hospital Pequeno Príncipe está com 80% de ocupação na UTI pelo SUS, com quatro das cinco vagas ocupadas. Na enfermaria, sete dos 10 leitos estão com pacientes, ou seja, com taxa de ocupação de 70% Já no Hospital Evangélico, não há nenhuma criança internada na UTI e dois dos 10 leitos disponíveis para enfermaria estão ocupados.



No Paraná todo, a taxa de ocupação de UTIs para adultos está em 71%, segundo boletim deste domingo (6), com 485 dos 680 leitos ocupados. Nas enfermarias para adultos, a taxa de ocupação é de 55%, com 730 das 1.328 ocupadas. No casos dos leitos pediátricos, a taxa de ocupação em UTIs é de 33% e nas enfermarias, 52%.

