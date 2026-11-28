Suspeitos e entorpecentes foram levados para a Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu após buscas na região

Uma operação conjunta das polícias Federal, Militar e Civil resultou na apreensão de 873,4 kg de maconha prensada e na prisão em flagrante de dois homens na zona rural de Santa Helena, no Oeste do Paraná, no início da manhã deste sábado (28).

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A ação teve início após os policiais identificarem uma embarcação vinda do Paraguai descarregando volumes na margem brasileira do Lago de Itaipu, em uma área rural do município. Durante as diligências, os agentes avistaram um veículo deixando rapidamente uma trilha na mata ciliar em direção ao distrito de São Clemente, o que levantou suspeitas.

As equipes reforçaram as buscas pelas proximidades e encontraram uma residência onde estavam armazenados diversos fardos da droga prensada. No imóvel, dois brasileiros foram localizados e receberam voz de prisão em flagrante.

Após a ocorrência, os dois detidos e todo o entorpecente apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para os procedimentos legais cabíveis. A ação integra os esforços de combate ao tráfico de drogas na faixa de fronteira por meio da atuação conjunta das forças de segurança.