Dois homens são presos com 400kg de maconha em Cândido de Abreu

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A Polícia Civil do Paraná (PCPR) apreendeu aproximadamente 400 quilos de maconha quinta-feira (18), na cidade de Cândido de Abreu, na região Central do Estado. Dois homens foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

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A operação foi realizada após o recebimento de uma denúncia anônima informando que dois indivíduos estariam transportando uma grande quantidade de entorpecentes em um veículo.



Conforme o delegado da PCPR Lucas Veiga, durante as diligências, os policiais localizaram o automóvel e realizaram a abordagem. Na vistoria, foram encontrados aproximadamente 400 quilos de maconha.

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“Além da droga, a equipe apreendeu R$ 685 em dinheiro e dois aparelhos celulares. O veículo utilizado pelos suspeitos, com placas do estado de São Paulo, também foi apreendido e encaminhado ao pátio da unidade policial”, explica.



A droga foi apreendida e será incinerada após autorização judicial, conforme prevê a Lei de Drogas. A PCPR segue em investigação para identificar a origem e o destino do entorpecente.

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DENÚNCIAS - A população ainda pode contribuir com investigações que estejam em andamento. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.