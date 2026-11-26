Ação rápida das equipes da Inspetoria e da Supervisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (26); vítima recebeu atendimento do Siate





Dois homens foram detidos pela Guarda Municipal (GM) de Londrina suspeitos de envolvimento em uma tentativa de roubo registrada na madrugada desta quinta-feira (26), na região central da cidade. Durante a ação, a vítima foi agredida na cabeça com uma coronhada desferida com um simulacro de arma de fogo.



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O caso ocorreu nas proximidades do cruzamento das ruas Benjamin Constant e Pernambuco, no momento em que uma equipe da Inspetoria da GM realizava patrulhamento preventivo pelo local. Ao presenciarem o crime, os agentes intervieram imediatamente e conseguiram abordar e deter um dos envolvidos ainda na via.

Na sequência, equipes da Supervisão da corporação deram apoio nas buscas pelas imediações e localizaram o segundo suspeito no interior do Terminal Urbano Central, onde ele também foi detido.

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Câmeras de segurança instaladas na região registraram a tentativa de assalto. Nas imagens, é possível ver a vítima sendo agredida pelos suspeitos antes de conseguir fugir correndo. Logo depois, a dupla também deixa o local e abandona a motocicleta caída no meio da rua.

Com a agressão, a vítima sofreu um ferimento corto-contuso na cabeça. Os próprios guardas municipais prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), que realizou o atendimento médico no local. Os dois homens detidos e o simulacro de arma de fogo apreendido foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para os procedimentos legais cabíveis.





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