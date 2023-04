Dois homens morrem em confronto com a Polícia Militar na região

Da Redação

O confronto aconteceu na PR-587 entre a cidade de Cianorte e o Distrito de São Lourenço.

Dois homens foram mortos na noite desta segunda-feira, (10), em uma intensa troca de tiros com policiais militares. O confronto aconteceu na região noroeste do estado, na rodovia PR-587 entre a cidade de Cianorte e o Distrito de São Lourenço.

Conforme informações do Capitão Ribeiro – oficial da PMPR, os policiais haviam intensificado o patrulhamento na região, por conta de um assalto registrado em uma propriedade rural, no município de Araruna. Durante diligências, uma equipe da Patrulha Rural se deparou com um veículo VW Jetta preto com placas de Ponta Grossa-PR, ocupado por dois homens.

Ao suspeitar da dupla, os militares deram ordem de parada aos indivíduos. Os mesmos empreenderam fuga da viatura – mas durante o acompanhamento tático, atiraram contra a guarnição da PM que revidou vindo alvejar os dois suspeitos. Imediatamente os policiais pediram apoio via rádio e acionaram o socorro.

Uma equipe médica do Samu e socorristas do Siate estiveram no local. Porém, os dois indivíduos identificados como; Leandro Miliano Frei, de 29 anos, de Cianorte e Caio Alves Pedroso, de 24 anos, de Campo Mourão, não resistiram aos tiros e tombaram mortos. A dupla portava dois revólveres.

ARARUNA

Os dois homens eram suspeitos de terem envolvimento em assaltos registrados na rodovia e propriedades rurais. A polícia militar não descartada a possibilidade, de minutos antes a dupla ter participado de um assalto em uma propriedade situada na cidade de Araruna. Criminosos invadiram o local e roubaram uma caminhonete, além de objetos da família.

Na fuga os indivíduos trocaram tiros com policiais militares. O veículo foi recuperado, um indivíduo foi preso, duas armas de fogo apreendidas – e um dos criminosos conseguiu fugir do cerco policial.

