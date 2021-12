Da Redação

Dois homens morrem em confronto com a PM na região

Dois homens morreram baleados em confronto com uma equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar, na PR 862 entre Ibiporã e Sertanópolis, na tarde desta sexta-feira (10).

continua após publicidade .

Eles seguiam em um Fiat Uno no sentido Londrina a Sertanópolis, quando receberam ordem de parada na rodovia. O motorista estava armado com uma pistola e o passageiro do carro com um revólver.

"Uma das equipes do Pelotão de Choque do 5º Batalhão recebeu informação de que dois homens, um deles foragido, seguiam em um Fiat Uno de Londrina em sentido a Sertanópolis, provavelmente para algum crime. A viatura se posicionou na saída para Sertanópolis na tentativa de encontrar o veículo e quando o carro foi localizado, foi dado o sinal luminoso para que o motorista parasse, e no momento que os ocupantes do carro desceram houve o confronto", explicou tenente Gomes.

continua após publicidade .

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os homens morreram no local. Os policiais envolvidos não foram atingidos.

Com informações Tarobá News.