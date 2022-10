Dois homens morrem em confronto com a PM em Curitiba

Da Redação

Dois homens morrem em confronto com a PM durante operação de combate ao tráfico de drogas, diz polícia.

Dois homens morreram na manhã desta quarta-feira (19) em um confronto com policiais durante uma operação em Curitiba, de acordo com a Polícia Militar (PM). A corporação afirmou, ainda, que suspeitos receberam os agentes a tiros em uma residência no Bairro Alto.

A operação, chamada de Babilônia, tem o objetivo de combate ao tráfico de drogas e também contra investigados suspeitos de assalto a caixas eletrônicos e carros fortes. São cumpridas ordens judiciais em outros seis municípios.

De acordo com a Polícia Militar, os homens mortos na ação têm ligação com a traficante Camila Marodim - conhecida como "trafigata". Eles são apontados como fornecedores dela.

Recebidos a tiros

No caso do confronto, a polícia afirmou que foi até a residência para cumprir um mandado de busca e apreensão.

Ao chegar, dois homens se dirigiram até um quarto para pegar armas e começaram a atirar, segundo a PM. Nenhum militar se feriu.

No local foram ainda apreendidos R$ 15 mil em espécie. De acordo com o tenente Klassen, da PM, algumas das cédulas estavam com marcas de tinta, indicando terem sido roubadas de um caixa eletrônico.

Também foram apreendidos celulares e duas armas de fogo.

Com informações: g1

