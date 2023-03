Dois homens morrem durante confronto com a PM em Rolândia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Até o momento, apenas um dos homens foi identificado

Dois homens morreram durante um confronto com a Polícia Militar do Paraná (PMPR) na manhã desta sexta-feira (31). Os policiais teriam ido até uma chácara, na zona rural de Rolândia, norte do Paraná, para averiguar uma denúncia e foram recebidos com tiros.

continua após publicidade .

O imóvel, localizado na região do Jardim Teresópolis, seria utilizado como ponto de tráfico de drogas. Apurações iniciais, no entanto, apontam que os policiais se dirigiram até o local sem ter conhecimento da informação.

- LEIA MAIS: Morador de Apucarana chega em casa, encontra ladrões e é baleado

continua após publicidade .

De acordo com o portal de notícias Tarobá News, os PMs chegaram na chácara e os dois bandidos já atiraram contra as autoridades. Durante o confronto, os suspeitos foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico Legal) de Londrina.

Um veículo foi guinchado pela PMPR. Também foi realizada a apreensão de drogas, rolos de fios de cobre, duas armas de fogo e munições. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) irá investigar o caso. Até o momento, apenas um dos homens foi identificado, trata-se de Marlon Salvador Ruela, de 36 anos.

Siga o TNOnline no Google News