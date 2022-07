Dois homens morrem durante confronto com a PM, em Cambé

Da Redação

Dois homens, ainda não identificados, morreram em um confronto com os policiais militares ROTAM, na madrugada deste sábado (30), em Cambé, no norte do Paraná. A ocorrência foi por volta das 00h30 , na rua Antônio Raposo Tavares, no Jardim Riviera.

Conforme informações iniciais, a guarnição da ROTAM tentou realizar a abordagem aos suspeitos, porém eles reagiram, momento em que houve o confronto.

A equipe do Siate do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, mas chegando ao local, os homens já estavam mortos.

A Polícia Militar isolou o local até a chegada dos demais órgãos competentes. Também estiveram no local a Polícia Civil, Criminalística e Instituto Médico Legal (IML).Os corpos foram recolhidos e levados para o IML em Londrina.

