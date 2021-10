Da Redação

Dois homens morrem após explosão em churrasqueira no PR

Dois homens morreram após a explosão em uma churrasqueira no sábado (2), em uma residência no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. As mortes foram confirmadas pelo Hospital Evangélico Mackeinze.

Outras três pessoas ficaram feridas durante o acidente e seguem internadas no hospital, sendo uma em estado grave e outras duas com ferimentos moderados. Uma sexta vítima recusou atendimento no local.

Conforme o Resgate Voluntário Parceiros da Vida, que prestou atendimento às vítimas, moradores contaram que um galão com gasolina foi usado na churrasqueira, causando a explosão.

As informações são do g1.