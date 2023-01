Dois homens morrem afogados no PR; bombeiros encontraram os corpos

Da Redação

Os corpos foram localizados nas proximidades das áreas de buscas nesta manhã de sexta (27)

Dois homens morreram afogados após um barco afundar no Lago Itaipu em Santa Helena, no Oeste do Paraná. Eles estavam com mais outras duas pessoas que conseguiram se salvar. A tragédia aconteceu nesta quinta-feira (26).

De acordo com informações, quatro homens estavam em um barco de madeira, navegando no Lago Itaipu, quando a embarcação afundou nas águas. Duas das vítimas conseguiram nadar até ás margens e pedir socorro. Os outros dois homens afundaram e não foram mais vistos.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, e as buscas tiveram início. Os trabalhos na tentativa de encontrar a dupla foram realizados até o período noturno desta quinta, e retornaram na manhã desta sexta-feira (27).

Conforme o capitão Theodoro, do 2º Subgrupamento de Bombeiros, os corpos foram localizados nas proximidades das áreas de buscas nesta manhã de sexta. Segundo o militar, devido a alta temperatura climática os corpos boiaram e foi possível a localização.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher os corpos. As vítimas não tiveram a identidade confirmada.

Fonte: Informações RicMais.

