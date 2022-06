Dois homens, montados a cavalo, são presos por furto em Ponta Grossa

Da Redação

Câmeras de segurança capturaram a imagem dos dois rapazes equilibrando os objetos roubados em seus cavalos

Dois jovens foram presos nesta quinta-feira (16), em Ponta Grossa, após praticarem furto em uma residência. O crime teria sido apenas mais um daqueles casos que praticamente passam despercebidos, se não fosse o inusitado meio de transporte utilizado pelos jovens: eles usavam cavalos para transportar os objetos roubados.

O caso, que chamou a atenção da imprensa nos campos gerais, nesta quinta-feira, foi registrado no bairro Uvaranas, em Ponta Grossa. Durante a madrugada, os dois rapazes, um de 18 anos e outro de 20 anos, chegaram montados a cavalo. Fizeram o furto e empreenderam fuga, com os objetos da casa, nos animais.

Moradores do bairro estranharam a movimentação e acionaram a Polícia Militar que, nas investigações iniciais, conseguiu imagens de câmeras de segurança, mostrando os dois homens, montados e equilibrando sobre os animais os objetos furtados. Entre os objetos furtados, inclusive, um aparelho de TV.

Novas denúncias feitas por populares permitiram que a Policia Militar localizasse um dos suspeitos, que estava na frente de um imóvel, com os animais. Parte dos objetos do furto cinematográfico estava escondido sob o assoalho da casa.

A partir da prisão do primeiro suspeito, a PM conseguiu localizar, em outra casa, o segundo suspeito e o restante dos produtos do furto. A PM encaminhou os dois homens para a Polícia Civil, juntamente com os objetos recuperados, para as providências legais.

