Dois homens ficam em estado grave após acidente na PR-489

No final da tarde desta quarta-feira (22), dois homens foram socorridos em estado grave após se envolverem em um acidente na PR-489, entre Umuarama e Xambrê, no Paraná.

As duas vítimas estacam em uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, com placas de Umuarama. Eles colidiram contra um Classic, com placas de Maringá. Os dois ocupantes do carro não ficaram feridos. Segundo eles, a moto teria entrado na contramão da curva. A colisão foi frontal.

Uma técnica de enfermagem do Samu que estava de folga, mas passou pelo local parou para prestar socorro. Na sequência uma equipe administrativa do Corpo de Bombeiros de Umuarama (que estava retornando de Altônia) também passou pelo local e parou para ajudar.

A técnica de enfermagem informou que quando chegou uma das vítimas estava inconsciente e o outro rapaz estava consciente e conversando. Ele disse que seu amigo era quem pilotava a moto.

Posteriormente uma equipe de Xambrê e duas do Samu de Umuarama chegaram para socorrer as vítimas. Os rapazes foram intubados e conduzidos para o hospital em Umuarama. A princípio eles foram levados para a Norospar. Não foi possível obter a identificação dos feridos.

