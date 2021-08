Dois homens e uma mulher são baleados em Cambé

Da Redação

Três pessoas, dois homens e uma mulher, foram baleados na noite de segunda-feira (2), na esquina da rua Vicente Celestino com a Guaratuba, no Jardim Josiane, em Cambé.

Segundo informações, as vítimas estavam em frente a uma residência, quando um GM Onix preto parou e duas pessoas armadas desceram e efetuaram mais de dez disparos contra as vítimas.

Diogo de Lima foi atingido com tiros no tórax, João Vitor foi atingido por dois tiros nas costas, Mainara Silva esposa de João Vitor foi alvejada no ombro. Ambos foram levados para o atendimento 24 horas de Cambé. Todos foram levados para o Pronto Atendimento 24 horas de Cambé. Diogo a vítima mais grave foi intubado e transferido para a Santa Casa de Londrina.

A motivação da tentativa de homicídio será investigada pela Polícia Judiciária.