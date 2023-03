Dois ficam feridos após carro atingir trailer de lanches no Paraná

Da Redação

O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (24), na Rua Jacarezinho, no bairro São Cristóvão

Pai e filha, funcionários de um estabelecimento comercial, ficaram feridos após um veículo atingir em cheio o trailer de lanches onde estavam. O acidente aconteceu no início da madrugada desta sexta-feira (24), na Rua Jacarezinho, no bairro São Cristóvão, em Cascavel, no oeste paranaense.

De acordo com as informações, eles finalizavam o expediente e já haviam recolhido todos materiais de trabalho, quando o motorista de um Toyota Etios perdeu o controle da direção e acertou a casinha de lanches.

A mulher de 19 anos que estava no interior do trailer, ficou ferida ao ser prensada por mesas e cadeiras durante o impacto.

O pai de 39 anos que estava do lado de fora foi atingido nas pernas e apresentava suspeita de fratura.

As vítimas foram atendidas no interior da ambulância e encaminhados à Upa Tancredo para receber os cuidados médicos.

O carro teve a frente bastante destruída ao acertar o engate do trailer, que também ficou bastante danificado.

A Polícia de trânsito foi até o endereço e registrou a ocorrência. O condutor de 36 anos teria recusado teste do bafômetro e foi conduzido até a 15ª SDP.

O automóvel possuía pendências e foi recolhido ao pátio do 6º BPM (Batalhão da Polícia Militar).

* Com informações CGN

