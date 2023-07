Dois dias após lançamento, bike compartilhada é vandalizada no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Com um sistema parecido ao de outras capitais brasileiras, Curitiba, no Paraná, agora conta com um serviço de compartilhamento de bicicletas. A novidade começou a funcionar na segunda-feira (17/7), mas, em apenas dois dias, casos de vandalismo já foram registrados.

A imagem de uma das bikes destruída circula nas redes sociais nesta quarta-feira (19). A empresa Tembici, responsável pelo projeto, afirmou que já tem conhecimento do caso e que irá providenciar a recuperação da bicicleta.

“Temos uma equipe dedicada a casos de prevenção e perdas e iniciativas em parceria com órgãos de segurança pública em diversas cidades em que atuamos. Além disso, todas as nossas bikes possuem GPS, e todas essas ações fazem com que tenhamos um índice referência, menor que 0,2% de perda em ativos em nossos sistemas", diz a nota publicada pela empresa.

De acordo com informações do portal de notícias RicMais, atualmente já 250 bicicletas comuns disponíveis entre 20 estações instaladas pela empresa. Os curitibanos têm acesso ao serviço 24 horas por dia.

