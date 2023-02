Dois bebês nascem dentro da mesma ambulância e no mesmo dia

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os nascimentos aconteceram no último domingo, 29 de janeiro

A ambulância do Hospital Municipal São José nunca foi tão movimentada como no último domingo, 29 de janeiro, quando dois bebês nasceram dentro do veículo. O mais curioso é que as crianças nasceram em momentos diferentes, mas com a mesma equipe de trabalho.

continua após publicidade .

De acordo com informações, os partos aconteceram enquanto a ambulância médica se deslocava entre os municípios de Boa Vista da Aparecida e Cascavel, no Norte do Paraná. Um dos bebês veio decidiu vir ao mundo no período da manhã, enquanto o outro nasceu com a mesma equipe, mas a tarde.

LEIA MAIS: Descarga elétrica mata pai e deixa filho em estado grave no PR

continua após publicidade .

O técnico de enfermagem e o socorrista do Hospital Municipal São José que foram os responsáveis pelos partos, realizaram a transferência das gestantes. Conforme informações da RicMais, as duas mulheres deram à luz a meninas.





Fonte: Informações RicMais.

Siga o TNOnline no Google News