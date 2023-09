Dois bandidos morrem e um policial fica ferido em confronto no PR

Dois criminosos morreram e um policial ficou ferido durante um confronto com equipe da ROTAM da Polícia Militar (PM) na PR-323, em Cianorte, na região noroeste do Paraná. O confronto aconteceu na noite deste domingo (17).

continua após publicidade

De acordo com informações, a equipe ROTAM estava em patrulhamento nas proximidades do portal de entrada da cidade na região do posto da Polícia Rodoviária quando se deparou com um veículo Astra com cinco pessoas.

- LEIA MAIS: Veículo capota na BR-369 e deixa mulher ferida em Arapongas; veja

continua após publicidade

Ao dar voz de parada, os suspeitos começaram a atirar e os militares revidaram. Além dos dois homens mortos, um foi preso e dois fugiram.

O policial baleado na troca de tiros foi socorrido e encaminhado para a Fundação Hospitalar do Paraná, antiga Santa Casa de Cianorte, em estado grave.

Siga o TNOnline no Google News