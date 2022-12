Dois assaltantes são mortos em confronto com PM na região de Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A ocorrência aconteceu na madrugada desta terça-feira (13)

Na madrugada desta terça-feira (13) dois confrontos resultaram em dois suspeitos de assalto mortos entre as cidades de Iguaraçu e Ângulo. As informações são do Plantão Maringá.

continua após publicidade .

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe da Rotam de Colorado realizava patrulhamento na região, quando avistou um comboio de veículos. Os criminosos deixaram os carros e fugiram ao verem os policiais se aproximando.

- LEIA MAIS: Criminosos furtam camionete S/10 e bicicleta elétrica em Borrazópolis

continua após publicidade .

Na fuga, os criminosos atiraram contra a equipe que revidou e atingiu um dos suspeitos. Segundo a equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem morreu no mesmo instante.

Outro suspeito também morreu na fuga ao tentar acertar um dos policiais. Três homens foram presos. No local foram apreendidos um caminhão, uma van e dois carros.

Com informações: Plantão Maringá

Siga o TNOnline no Google News