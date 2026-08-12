Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
SORTUDOS

Dois apostadores do Paraná faturam R$ 457 mil cada na Lotofácil 3759

Além das duas apostas paranaenses, um jogo de Fortaleza (CE) também cravou os 15 números sorteados na noite desta terça-feira (11)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Dois apostadores do Paraná faturam R$ 457 mil cada na Lotofácil 3759
Autor Para o próximo sorteio, a estimativa de prêmio principal é de R$ 8 milhões - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Duas apostas feitas no Paraná acertaram as 15 dezenas do concurso 3759 da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (11), e garantiram o prêmio principal da modalidade. Os sortudos são das cidades de Pinhais e São José dos Pinhais, ambas na Região Metropolitana de Curitiba, e cada um vai levar para casa o valor de R$ 457.476,94. Um terceiro jogo contemplado na faixa principal foi registrado em Fortaleza (CE). Os números sorteados foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24 e 25.

📰 LEIA MAIS: Signos: confira seu horóscopo desta quarta-feira (12)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No Paraná, a aposta de Pinhais foi realizada na Pinhais Loterias. Tratou-se de um jogo simples, de 15 números, feito com a opção de teimosinha. Já o bilhete premiado de São José dos Pinhais foi registrado na Lotérica Guatupe, também em formato de aposta simples com 15 números e cota única, sem o recurso da teimosinha.

O concurso também distribuiu prêmios para outras faixas de acertos em todo o país. Ao todo, 230 apostadores acertaram 14 dezenas e receberão R$ 1.787,37 cada. Outras 7.927 apostas fizeram 13 acertos e faturaram R$ 35,00, enquanto 114.955 bilhetes acertaram 12 números, garantindo R$ 14,00. Na faixa de 11 acertos, 537.656 jogos foram premiados com R$ 7,00 cada.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira (12), a estimativa de prêmio principal é de R$ 8 milhões. As apostas na Lotofácil podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, com valor mínimo de R$ 3,50 para o jogo de 15 números. Os sorteios da modalidade ocorrem diariamente, de segunda a sábado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
jogos de azar loterias lotofacil notícias do Paraná prêmios
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV