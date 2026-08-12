Dois apostadores do Paraná faturam R$ 457 mil cada na Lotofácil 3759

Além das duas apostas paranaenses, um jogo de Fortaleza (CE) também cravou os 15 números sorteados na noite desta terça-feira (11)

Duas apostas feitas no Paraná acertaram as 15 dezenas do concurso 3759 da Lotofácil, realizado na noite desta terça-feira (11), e garantiram o prêmio principal da modalidade. Os sortudos são das cidades de Pinhais e São José dos Pinhais, ambas na Região Metropolitana de Curitiba, e cada um vai levar para casa o valor de R$ 457.476,94. Um terceiro jogo contemplado na faixa principal foi registrado em Fortaleza (CE). Os números sorteados foram 01, 02, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 24 e 25.

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No Paraná, a aposta de Pinhais foi realizada na Pinhais Loterias. Tratou-se de um jogo simples, de 15 números, feito com a opção de teimosinha. Já o bilhete premiado de São José dos Pinhais foi registrado na Lotérica Guatupe, também em formato de aposta simples com 15 números e cota única, sem o recurso da teimosinha.

O concurso também distribuiu prêmios para outras faixas de acertos em todo o país. Ao todo, 230 apostadores acertaram 14 dezenas e receberão R$ 1.787,37 cada. Outras 7.927 apostas fizeram 13 acertos e faturaram R$ 35,00, enquanto 114.955 bilhetes acertaram 12 números, garantindo R$ 14,00. Na faixa de 11 acertos, 537.656 jogos foram premiados com R$ 7,00 cada.

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Para o próximo sorteio, marcado para esta quarta-feira (12), a estimativa de prêmio principal é de R$ 8 milhões. As apostas na Lotofácil podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal, com valor mínimo de R$ 3,50 para o jogo de 15 números. Os sorteios da modalidade ocorrem diariamente, de segunda a sábado.