Dois adolescentes são apreendidos com R$ 530 mil em drogas após perseguição no PR





Uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), o Comando de Aviação da PMPR e a Receita Federal resultou na apreensão de 226,7 quilos de maconha e na detenção de dois adolescentes de 17 anos na manhã de sexta-feira (18), em Perobal (PR). A ação contou com apoio aéreo de um helicóptero para monitorar o veículo suspeito, que trafegava em alta velocidade e realizava manobras perigosas pela rodovia PR-323.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: PRF apreende quase duas toneladas de drogas escondidas em caminhões no Paraná

A intervenção teve início após as equipes de segurança receberem informações de inteligência sobre um Hyundai HB20 que realizava ultrapassagens proibidas ao longo da via. Ao tentarem a abordagem com sinais sonoros e luminosos, os policiais viram o condutor desobedecer à ordem de parada e iniciar uma fuga em alta velocidade. Durante a tentativa de escapar, o motorista trafegou pelo acostamento e pela contramão, obrigando outros veículos a desviarem para evitar colissões frontais.

A perseguição terminou quando o motorista perdeu o controle do automóvel, saiu da pista e bateu contra um barranco às margens de uma área de mata. Os dois ocupantes abandonaram o HB20 e tentaram fugir a pé pela vegetação, mas foram acompanhados pelo helicóptero e rapidamente alcançados pelas equipes em solo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na vistoria do veículo, os agentes encontraram diversos fardos de entorpecentes distribuídos pelo porta-malas e sobre os bancos. A pesagem confirmou 217,2 quilos de maconha prensada e 9,5 quilos de maconha do tipo capulho. Os apreendidos relataram que pegaram o carro já carregado em Mundo Novo (MS) e que o destino final da entrega seria o município de Maringá (PR).

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias do Paraná



Com a apreensão das drogas, do HB20 avaliado em R$ 55 mil e de dois smartphones, a Polícia Militar estima ter causado um prejuízo de aproximadamente R$ 530,4 mil ao crime organizado. Os adolescentes foram encaminhados, junto com o veículo e o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil de Umuarama para os procedimentos cabíveis por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e direção perigosa. O Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Destino final da entrega seria o município de Maringá (PR). - Foto: Divulgação/PMPR / BPFRON Destino final da entrega seria o município de Maringá (PR). - Foto: Divulgação/PMPR / BPFRON



