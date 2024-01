Do rock ao reggae: bandas do PR animam o Litoral com shows gratuitos

As bandas paranaenses Relespública, Djambi e A Banda Mais Bonita da Cidade agitaram o Litoral do Estado nesta quinta-feira (5). Os veranistas puderam curtir gratuitamente sucessos do rock e do reggae nos palcos Sunset montados pelo Governo do Estado em Pontal do Paraná, Guaratuba e Matinhos, em mais um dia do Verão Paraná Maior.

As apresentações à beira-mar começaram no final da tarde e seguiram pela noite, com grande presença de público nas areias. No balneário de Shangri-lá, em Pontal do Paraná, quem ditou o ritmo foi o Relespública, com seus maiores sucessos de 35 anos de carreira, que variam do rock tradicional ao rock rural.

Para o vocalista do grupo, Fábio Elias, a apresentação na praia foi uma excelente maneira de abrir a temporada de shows da banda em 2024. “Não podia ser melhor. Começar o ano fazendo um show à beira-mar, em um palco com uma estrutura maravilhosa, um público super afim e super divertido. A gente só tem a agradecer a todos os envolvidos, principalmente este público maravilhoso que nos prestigiou”, disse.

Na praia brava de Caoibá, em Matinhos, quem levantou o público foi A Banda Mais Bonita da Cidade com seus hits que misturam rock alternativo, folk e MPB, como “Oração” e “O Mais Feliz da Vida”, além das músicas do último lançamento, o EP “Maré Alta, Enfim”.

Já os fãs de reggae curtiram o show do Djambi. A banda curitibana com mais de 25 anos de carreira se apresentou na praia central de Guaratuba, tocando clássicos autorais e internacionais.

Shows desta sexta

Nesta sexta-feira (5), o palco de Matinhos recebe a dupla sertaneja Gui e Léo, os Irmãos Jovino. Em Guaratuba, o grupo Donna Rosa sobe ao palco para apresentar clássicos da MPB e do samba aos veranistas. No palco de Pontal do Paraná, a Banda da PM conduz o show.

