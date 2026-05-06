Do Rap ao R&B: Multiartista paranaense projeta novos rumos musicais

Multiartista independente, cantora e letrista, Vivi Silva, conhecida artisticamente como Donna Vi, inicia um novo ciclo em sua trajetória, voltando seu foco para a carreira solo na música. Com uma caminhada construída a partir da cultura de rua, sua atuação atravessa linguagens como palhaçaria, dança, arte circense, artesanato e performance cênica, consolidando uma presença artística marcada pela sensibilidade, força estética e conexão com vivências reais.

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Ao longo dos anos, Vivi desenvolveu sua formação artística em espaços públicos, atuando com apresentações, intervenções e criação manual, experiência que fortaleceu sua versatilidade e sua capacidade de diálogo direto com diferentes públicos. Na música, já realizou apresentações com canto e declamação de poesias autorais em saraus e eventos culturais no norte do Paraná, além de participações em faixas de outros artistas, transitando entre o rap e o R&B.

Paralelamente à sua produção artística, também atua como produtora executiva da carreira de sua filha, a artista Bia Soull, nome em ascensão no cenário nacional. Nesse papel, desenvolve direção artística, organização de projetos e acompanhamento de produções audiovisuais e apresentações.

Agora, após anos de atuação em diferentes frentes, Donna Vi direciona sua energia para a música como eixo central de sua expressão artística. A artista pretende investir na criação e gravação de trabalhos autorais — entre singles, EPs e álbuns — além de intensificar sua presença em apresentações ao vivo, seja por iniciativa independente ou por meio de editais de fomento à cultura. A música, linguagem que a acompanha desde o início de sua jornada, se afirma como território de aprofundamento, identidade e realização.

